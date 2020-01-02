Transfer haberleri | Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor talip oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer haberleri | Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor talip oldu! - Son Dakika Spor

Transfer haberleri | Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor talip oldu!

6 saat önce

Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor.

Transfer haberleri | Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor talip oldu!, System.String[]

Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor.


2020'nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici'nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'dan geldiği belirtiliyor.


Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.


Ekici'nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:23 
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