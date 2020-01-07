Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı! - Son Dakika Spor

Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı!

7 saat önce

Gurbetçi orta saha oyuncusu Özkan Yıldırm'ı Antalya kampına dahil eden sarı-lacivertliler, son olarak KF Laçi forması giyen David Domgjoni'yle prensipte el sıkıştı.

Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı!, System.String[]

Gurbetçi orta saha oyuncusu Özkan Yıldırm'ı Antalya kampına dahil eden sarı-lacivertliler, son olarak KF Laçi forması giyen David Domgjoni'yle prensipte el sıkıştı.


İzmir ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Antalya'ya davet ettiği, transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı dile getirildi.


KF Tirana'da futbol yaşamına başlayan genç savunmacı, ülkesinde Kastrioti Kruje forması da giydi. Bu sezonun ilk yarısında Arnavutluk Süper Ligi'nde 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıkan Domgjoni, toplam 1613 dakika süre aldı.


Menemenspor'un ayrıca Portekiz'in Feirense ekibinde oynayan sol kanat Enca Fati'yle de ilgilendiği vurgulandı.


Antalya, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Piyasa değeri en yüksek futbolcu Mbappe oldu
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı Ozan Tufan: "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok

Son Dakika Haberleri
21:22 ING All-Star'da Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca görev yapacak - Son Dakika Spor
21:08 Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:07 Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğluna mili davet - Son Dakika Spor
21:06 Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor
21:00 Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor
20:32 Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]