Son Dakika Haberleri: Transfer Haberleri | Rami sağlam çıkarsa imzayı atacak!
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Transfer Haberleri | Rami sağlam çıkarsa imzayı atacak!

1 saat önce

Finansal durumun getirdiği zorluklar çerçevesinde transfer dönemimin bitimine kısa süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, son olarak Marsilya forması giyen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ve menajerini dün İstanbul'a getirdi.

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Finansal durumun getirdiği zorluklar çerçevesinde transfer dönemimin bitimine kısa süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, son olarak Marsilya forması giyen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ve menajerini dün İstanbul'a getirdi.


Ancak sarı lacivertliler, işini sağlama almak amacıyla ince eleyip sık dokuma kararı verdi. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki stoperin sağlık testlerinin detaylandırılacağı ancak bunları geçerse transfer edileceği ifade edildi.


Son olarak Marsilya forması giyen Rami, geçtiğimiz sezon şubat ve mayıs aylarında sakatlıklar yaşamıştı. Geçmişte Lille, Valencia, Milan, Sevilla ve Marsilya'da görev yapan oyuncunun testlerinden olumlu sonuç çıktığı takdirde kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve senelik 1.5-2 milyon Euro aralığında net maaş alacağı ifade edildi.


Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirmek için de yoğun çaba harcıyor. Marsilya'ya son teklifini ileten Fenerbahçe'nin, 5 milyon Euro üzerinde bir öneride bulunduğu ifade edildi. Kanarya'nın bu teklifine yanıt beklediği, Adil Rami'yle iyi arkadaş olan Gustavo'nun da gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Transferle ilgili son kararı Marsilya Kulübü verecek.

Fenerbahçe, Marsilya, Fas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:42 
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