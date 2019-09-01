Çizme basınında yer alan haberlere göre Slovak futbolucun yerine Simon Kjaer'in transfer edilmesi planlanıyor.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüple anlaşamayan ve Atalanta'ya 9 Ağustos'ta imzayı atan Skrtel'in İtalya macerası kısa sürüyor.



ElDesmarque'ye göre Fenerbahçe, Lille ve Wolfsburg'un da peşinde olduğu Danimarkalı savunmacı için ilk hamlesini yaptı.



Serie A tecrübesi bulunan Kjaer'i ilk sıraya alan Atalanta, Sevilla ile olan güçlü transfer ilişkilerine güveniyor.



Şampiyonlar Ligi kozu da bulunan Atalanta, transferi kısa süre içinde sonlandırmak istiyor.