Son Dakika Haberleri: Transfer Haberleri | Skrtel'in yerine Kjaer geliyor!
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Transfer Haberleri | Skrtel'in yerine Kjaer geliyor!

2 saat önce

Çizme basınında yer alan haberlere göre Slovak futbolucun yerine Simon Kjaer'in transfer edilmesi planlanıyor.

Transfer Haberleri | Skrtel'in yerine Kjaer geliyor!, System.String[]

Çizme basınında yer alan haberlere göre Slovak futbolucun yerine Simon Kjaer'in transfer edilmesi planlanıyor.


Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüple anlaşamayan ve Atalanta'ya 9 Ağustos'ta imzayı atan Skrtel'in İtalya macerası kısa sürüyor.


ElDesmarque'ye göre Fenerbahçe, Lille ve Wolfsburg'un da peşinde olduğu Danimarkalı savunmacı için ilk hamlesini yaptı.


Serie A tecrübesi bulunan Kjaer'i ilk sıraya alan Atalanta, Sevilla ile olan güçlü transfer ilişkilerine güveniyor.


Şampiyonlar Ligi kozu da bulunan Atalanta, transferi kısa süre içinde sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe, Atalanta, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:29 
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