Transfer Haberleri | Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer Haberleri | Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon! - Son Dakika Spor

Transfer Haberleri | Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Transfer Haberleri | Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Fransız basını, 31 yaşındaki futbolcunun Lyon'un takibinde olduğunu yazdı. Lyon Sportif Direktörü Juninho da söz konusu transfer hakkında ipuçları verdi.


Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Sol bek, defansif orta saha ve kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Ancak devre arası transferinde kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.


Fransızlar, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Steven Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.


Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedilmesi halinde Juninho'nun Roma ile görüşmelere başlaması bekleniyor.


Öte yandan Lyon, transferin resmiyet kazanması halinde deneyimli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilecek.


Galatasaray, Juninho, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:05 
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