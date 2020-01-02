Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı!

6 saat önce

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı!, System.String[]

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi.


Sarı kırmızılılar Kayserispor'dan renklerine bağladığı Umut Bulut'un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı.


Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor.


Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz'ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.


Mustafa Fehmi Kubilay, Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:28 
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