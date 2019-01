Transfer İhtiyacımız Yok"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir mekan açılışı için geldiği Isparta'da transfere ihtiyaçları olmadığını, belki sağ beke bir futbolcu alabileceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir mekan açılışı için geldiği Isparta'da transfere ihtiyaçları olmadığını, belki sağ beke bir futbolcu alabileceklerini söyledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün toplanma yeri olarak faaliyet gösterecek No: 1903 isimli mekan açılışı için Isparta'ya geldi. Kentte ilk olarak Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret eden Orman, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hayırlı bir iş için Isparta'ya geldiklerini belirterek konuşmasına başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Isparta'yı çok sevdiklerini ve burada çok sayıda taraftarlarının olduğunu söyledi. Taraftarla buluşmaktan dolayı büyük keyif aldıklarını dile getiren Orman, taraftarın enerjilerini aldıklarında bu durumun kendilerine moral olduğunu kaydetti.



"ŞU ANDA BEŞİKTAŞ'IN ALMAKTAN ÇOK SATMAYA KONSANTRE OLACAĞI BİR DURUM SÖZ KONUSU" Gazetecilerin transfer çalışmaları hakkındaki sorularını değerlendiren Orman, "Şu andaki kadromuzda bizim çok bir transfer ihtiyacımız yok. Belki, sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta, takım kadromuzda çok fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan çok satmaya konsantre olacağı bir durum söz konusu. Türkiye'nin de gerçekleri var. Kulüplerimiz büyük borç altında; biliyorsunuz Kulüpler Birliği ile de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerinde giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun içinde birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'nına itibar etmeyin, futbol küçük bir aile. Bazı zaman birilerini görüyorsunuz haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz 'Onu transfer etti' deniliyor. Bunların gerçekle bir alakası yok. Geçenlerde İtalya seyahatimizde orta saha oyuncusunu Beşiktaş'a getirdiler. O da orada tesadüfen karşılaştığımız kişiler oldu. Beşiktaş'ın orta saha mevki oyuncu sayısı 3. Beşiktaş'ın orta sahasında olan orta saha sayısı ise 8'e yakın oyuncu sayısı var. Bu 8 kişiden 3'ü oynayacak. Bunu 9-10 yapmak maliyeti artırmaktan başka bir şey değil. Basın mensuplarına söyleyeceğim şu; biraz daha mantıklı tahminlerde bulunulursa daha iyi olur. Devre arası ve sözleşmesi biten oyuncuların da önümüzdeki sezon için artık imza atma durumuna geldikleri için sezon sonu için de hareket ediyoruz. Ben ne zaman seyahate gitsem herkes transfer diyor. Şuanda Beşiktaş'ın gündeminde büyük bir transfer yok. Lig biter bitmez en çok ihtiyacımız olan santrfor ve stopper mevkisinde oyuncuları aldık. Şuanda da kamptalar. Belki sağ bek transferi yapabiliriz" diye konuştu.



"ZİRAAT BANKASI GELİP KULÜPLERİN BORCUNU ÖDEYECEK DİYE BİR ŞEY KONUSU DEĞİL" Kulüpler Birliği Vakfı çalışmalarıyla ilgili, Ziraat Bankası ve kulüplerin borç sorunları hakkındaki soruyu da cevaplayan Başkan Orman, "Kamuoyuna yanlış intikal ediliyor. Sanki, Ziraat bankası bütün kulüplerin borçlarını üzerine alacak. Böyle bir durum yok. Bizim kulüpler birliğine başkan olduktan sonra başladığımız bir programdı. Bugün oluşan bir şey değil. Amaç şu; büyüyen borç yapısını kulüplerde disiplin altına almak ve borcu aşağıya çekmek. Onun içinde bazı kurallar getirmemiz lazım. Bu kuralları da bazı kredileri de dahil olmak üzere bunları raptı zapta almaya çalışıyoruz. Kamuoyuna yansıyan algı şu, Ziraat Bankası gelip kulüplerin borcunu ödeyecek. Böyle durum söz konusu değil. Ülkemizin durumu ortada. Onun için Bizim ve Ziraat Bankasının öyle temennisi yok. Amaç, futbolun borç yapısını daraltmak azaltmak ve senelere sahil olarak da kulüpleri borçsuz hale getirebilmek. Bunun için yapılan çalışmadır" şeklinde konuştu.



"BÜTÇEMİZİ DAHA DA DARALTMAMIZ LAZIM"



"Beşiktaş'ta Pepe ve Negredo gibi çok yüksek maliyetli oyuncular gitti. Bundan sonraki süreçte ucuz maliyetli transferlere mi yöneleceksiniz?" şeklindeki soruya da Fikren Orman, şöyle cevap verdi:



"Zapata'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor hem de yaşı bizim açımızdan soru işareti. Onun haricinde ihtimal olabilir mi, olabilir. Futbol da bugünden yarına her şey hızlı değişebilir. Taraftarlarımız, özellikle genç nüfus sansasyonel isimleri bekliyor. Bugün Türkiye'de bir sene öncesine rağmen döviz çok arttı. Bütün giderlerimiz döviz, gelirlerimiz ise Türk Lirası. Bu maliyetlerle kulüp bütçemizi daha da daraltmamız lazım. Biz de o doğrultuda gideceğiz."



"ŞENOL HOCA'NIN KONTRATINDAN DAHA ÖNEMLİSİ BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSIDIR" Teknik Direktör Şenol Güneş ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı yönündeki soruya da karşılık veren Orman, "Şenol Hoca çok kıymetli bir hocamız. 4'ünca sene oldu bu sene. Beşiktaş tarihinde Gordon Milne'den sonra en uzun süre çalışan teknik direktör. Şenol Hocanın da kendi kariyerinde en uzun çalıştığı kulüp burası. Demek ki bir memnuniyet var. Biz, hocamızdan, hocamız bizden memnun. Benle kişisel bir ilişkisi de çok yüksektir. Birbirimizi severiz ve sayarız. Şuanda Beşiktaşta Şenol Hoca'nın kontratından daha önemli konuşulması gereken şey, ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın performansıdır. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Ben de hocamızda ona konsantreyiz. Ondan sonrakiler aile içerisinde çözeceğimiz şeyler" ifadelerine yer verdi. Başkan Orman, daha sonra Isparta Valisi Seymenoğlu'na, arkasında 'Ömer Seymenoğlu' yazılı Beşiktaş forması hediye ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.



SEYMENOĞLU: "GENÇLERE SPORU SEVDİREBİLMEK BİZLERİN ASLİ GÖREVİ" Beşiktaş Başkanı Orman'a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, "Bizleri çok mutlu ettiler. Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleri. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyorlar. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.



