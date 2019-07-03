Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı
1 saat önce
Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist
yaralandı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.
Kaza, Manavgat- Alanya
D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan A.'nın kullandığı 07 HN 563 plakalı transfer minibüsü, aynı istikamette gitmekte olan Pirol K.'nın kullandığı 07 NBU 47 plakalı üzeri açık safari cipine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda sürüklenerek devrilen cipte bulunan ve yola savrulan alman uyruklu Tanja Conrad, Lena Conrad, 3 yaşındaki Lenny Conrad, Kıra Conrad, Tobıas Mıke Doppes, Marıo Ott ile İngiltere
uyruklu Jones Leslise ve Louisa Fripp ve cip sürücüsü Pirol K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan turistlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken cip sürücüsü tüm uyarılara rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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