Son Dakika Haberleri: Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı

1 saat önce

Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.

Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.
Kaza, Manavgat- Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan A.'nın kullandığı 07 HN 563 plakalı transfer minibüsü, aynı istikamette gitmekte olan Pirol K.'nın kullandığı 07 NBU 47 plakalı üzeri açık safari cipine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda sürüklenerek devrilen cipte bulunan ve yola savrulan alman uyruklu Tanja Conrad, Lena Conrad, 3 yaşındaki Lenny Conrad, Kıra Conrad, Tobıas Mıke Doppes, Marıo Ott ile İngiltere uyruklu Jones Leslise ve Louisa Fripp ve cip sürücüsü Pirol K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan turistlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken cip sürücüsü tüm uyarılara rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:59:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Transfer minibüsü, safari cipine çarptı 2'si ağır 8 turist yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]