Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi

Sporx'in haberine göre; 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Bustos, Fenerbahçe ile anlaşan ama sonrasında cayan kulübüne sitem etti. Bustos, Kanarya'ya transfer olamadığı için çok üzgün.

İşte Bustos'un açıklamaları:

"Independiente son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi.

"KARMAŞIK BİR HAFTAYDI"

Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı."