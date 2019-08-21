Son Dakika Haberleri: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer için son gün ne zaman?
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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer için son gün ne zaman?

1 saat önce

Transfer sezonunun ne zaman bittiğini merak eden birçok vatandaş, federasyonun konuyla ilgili yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer için son gün ne zaman?, System.String[]

Transfer sezonunun ne zaman bittiğini merak eden birçok vatandaş, federasyonun konuyla ilgili yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı.


TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?


Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.


A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.


A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.


Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:06 
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