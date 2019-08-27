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Transfer sırası Luiz Gustavo'da

1 saat önce

Sarı lacivertlilerin, transferden ciddi bir gelir elde etme çabasında olan Marsilya yönetimiyle belli pürüzler haricinde anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

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Sarı lacivertlilerin, transferden ciddi bir gelir elde etme çabasında olan Marsilya yönetimiyle belli pürüzler haricinde anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.


RAMi iLE KONUŞTU


Oyuncu için 5.5 milyon Euro'luk teklif yapan Fenerbahçe, Marsilya'nın bu önerinin üzerine çıkılmasını istemesi sonrası kademeli ödeme planlarıyla Gustavo için mücadelesini sürdürdü.


Fransız medyasına göre Gustavo, Marsilya'nın 1+1 yıllık sözleşme uzatma ve ardından kulübün altyapısında görev alması tekliflerini reddetti. 32 yaşındaki Brezilyalının F. Bahçe'yi istediği, yakın arkadaşı Rami'den de bilgiler aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Marsilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
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