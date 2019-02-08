Transfer Tahtaları Açılmasa Ligin Dengesi Bozulacaktı"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, ara transfer döneminde bazı takımların transfer tahtalarını açarak kadrolarına oyuncu katmalarına ilişkin, "Transfer tahtaları açılmasa ligin dengesi bozulacaktı.

İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, ara transfer döneminde bazı takımların transfer tahtalarını açarak kadrolarına oyuncu katmalarına ilişkin, "Transfer tahtaları açılmasa ligin dengesi bozulacaktı. Maçlar başladıktan hemen hemen 1 ay sonra düşecek takımlar belli olacak gibiydi." dedi.



Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 yendiklerini anımsattı.



Disiplinli oynadıklarını, rakiplerinin de gelecek korkusu ve kaygısı yaşadığını ifade eden Demirbakan, kendilerinin de eksikleri olduğunu ve çalışarak bunu kapatacaklarını söyledi.



Coşkun Demirbakan, ara dönemde transfer tahtasını son dakikada açan kulüplere ilişkin, şöyle konuştu:



"Eskişehirspor'u bir kenara koyalım. Zamanında almıştı, sezon başında vardı o futbolcular zaten, açamamışlardı tahtayı. Onlar beklediler orada, şimdi devre arası açtıktan sonra takıma geçecekler, devamlı olacaklar. Ben Elazığspor'un 22 futbolcuyu 15 dakikada almasına şaşırdım. Birden şaşırtıcı oldu 22 futbolcu. İnşallah onlar da başarılı olurlar, transferleri inşallah isabetli olmuştur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Daha iyi bir lig olur. Türk futbolu açısından baktığımızda faydası oldu. Transfer tahtaları açılmasa ligin dengesi bozulacaktı. Maçlar başladıktan hemen hemen 1 ay sonra düşecek takımlar belli olacak gibiydi. Kim kime puan verecek, kim as takımıyla çıkacak, kim seneyi düşünerek ileriye dönük oyuncular oynatacak? Bu faktörler devreye girecek ve dengesiz bir lig olacaktı. Şimdi iyi oldu. Takımlara başarılar diliyorum."



"İstemenin sonu yok"



Demirbakan, transferler ve takıma forvet alınmamasına ilişkin şunları kaydetti:



"İstemenin sonu yoktur. Araban olur yat istersin, yatın olur uçak istersin. İstemenin sonu yok. Bugün buraya 10 adam alsan, birileri biraz geri kalacak. O zaman o takıma da adam isteyeceksin çünkü onlar çok kaliteli diğerleri eksik kalacak. O zaman diyeceksin 'yine al', onları alacaksın bu sefer diyecekler 'yine al'. İstemenin sonu olmaz."



Transferler öncesinde kendisine bazı isimler önerildiğini aktaran Demirbakan, "Benim bildiğim şu anda 4 takım kurulacak liste var kafamda, yerli-yabancı, hem de çok iyi. Takımı kursam ilk devre Süper Ligi garantiler. Ben de biliyorum. Öyle isimler veriyorlar ki benim listemdekilerin yanında çok zayıf kalır. Sırf Türkiye'ye gelip piyasa ve etiket yapmak, direkt Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a gidemeyecekleri için Adanaspor'u basamak olarak kullanıp, bir sonraki sene bir yerlere gelmek için bedava gelecek çok futbolcu vardı. Keşke şartlarımız uygun olsaydı da alsaydık." diye konuştu.



"Kulübün ekonomik şartlarına uygun transferler yaptık"



Coşkun Demirbakan, takıma devre arasında katılan yeni transferler Moussa Bagayoko, Anıl Taşdemir, İhsan Uğur Göktaş ve Furkan Özçal'ın iyi oyuncular olduğunu dile getirdi.



"Hepsi bizim için yararlı transferler, kulübün ekonomik şartlarına uygun transferler yaptık." diyen Demirbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok büyük transfer yapan, paralar harcayan takımları da gördük. Önce takım olalım, bizim sistemimiz oynasın. Kalıp içinde yaratıcılıklarına ihtiyacımız var. Diğer kulüplerin kadrolarından seviye olarak az olabiliriz ama biz takım oyunuyla üstesinden geliriz. Daha da iyi olacağız. Geldiğim günden beri futbolcularımın var olan potansiyellerini ortaya çıkaramama sorunu vardı. Sonrasında belli bir çıkış yaptık, bir ara istikrarsız sonuçlar aldık. Onun da nedenleri vardı."



İstikrarın önemine değinen Demirbakan, "Örnek olarak Rıza Çalımbay'ı veririm. Ne yukardaydı ne aşağıdaydı, bir çizgisi vardı yıllarca oynadı. İstikrar önemli." diye konuştu.



Ligde her takımın diğer takımları yenebilecek güce sahip olduğunu belirten Demirbakan, "Futbolculukta da antrenörlükte de akıl ve mantık önemli. Bilinçli ve akıllı oynayarak maçların bütününde bunu uygulayacağız, bence o zaman kazanırız." ifadesini kullandı.

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