Son Dakika Haberleri: Transfer Tahtasının Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Transfer Tahtasının Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Transfer Tahtasının Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, "Transfer tahtasının açılması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Geçmiş dönem borçları dolayısıyla transfer tahtasını açamayan ve genç oyuncularla ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor, transfer sezonunun kapanmasına az bir zaman kala çalışmalarına hız verdi. Ligin başından bu yana başkanından futbolcusuna, teknik direktöründen taraftarına kadar herkes transfer tahtasının açılması için çaba gösteriyor. Bu zor süreçte iki kez olağanüstü kongreye giden Siyah Kırmızılı ekip, yeni Başkan Kaan Ay ve ekibinin taşın altına elini koyması ile kayyuma atanmaktan son anda kurtuldu. Geçmiş dönemden borçları bulunanlardan tek tek imza toplayan kulüpten akşam üzeri gelen haberler taraftarı heyecanlandırdı.

Bazı sosyal medya hesaplarından 'Transfer tahtası açıldı' söylemlerinin yayılması üzerine Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal resmi site üzerinden bir açıklama yayınladı. Köksal transfer tahtasıyla ilgili açıklamasında, "Yönetim kurulumuz transfer tahtasının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Resmi açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Hüseyin Köksal, Eskişehirspor, Spor
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