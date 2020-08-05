Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray! Harcama limitleri açıklanınca... - Son Dakika

Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray! Harcama limitleri açıklanınca...

Bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de taraftarlarına büyük üzüntü yaşayan ve birçok sakatlıkla uğraşan Galatasaray, yeni sezona eksiklerini tamamlayarak başlamak istiyor.

Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray! Harcama limitleri açıklanınca..., System.String[]

Bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de taraftarlarına büyük üzüntü yaşayan ve birçok sakatlıkla uğraşan Galatasaray, yeni sezona eksiklerini tamamlayarak başlamak istiyor. Tüm Süper Lig kulüpleri gibi TFF'nin açıklayacağı harcama limitlerini bekleyen sarı kırmızılılar, açıklanan 429 milyon TL'lik harcama limitiyle en avantajlı kulüp durumunda. Toplam oyuncu maaş maliyetinin yıllık 35 milyon 167 bin Euro olduğu Galatasaray'da 429 milyon TL'lik harcama limiti ile (Güncel kur ile yaklaşık 52,5 milyon Euro) hareket alanının oldukça iyi olduğu göze çarpıyor. Onyekuru, Mariano, Maicon, Nagatomo, Andone, Donk, Seri, Selçuk ve Lemina'nın ayrılmasıyla yaklaşık 17 milyon Euro'luk maaş yükünü azaltan Galatasaray, mevcut kadroda eksik bölgelere takviyeler yaparak yeni sezona hazır hale gelmeyi planlıyor. Ayrıca Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen oyuncuların takımdan gitmesiyle de transfer rotasını belirlemesi bekleniyor.

EN FAZLA KAZANAN FALCAO

Sarı kırmızılı takımda en fazla kazanan oyuncu Radamel Falcao. Yıllık 5 milyon Euro'luk sözleşmesi ile göze çarpan yıldız ismi, 3,8 milyon Euro ile Feghouli, 3,5 milyon Euro ile Muslera, 3,23 milyon Euro ile de Belhanda izliyor. Takımda Emre Akbaba 1,75 milyon Euro, Linnes 1,4 milyon Euro, Saracchi 1,35 milyon Euro, Luyindama 1,05 milyon Euro, Ahmet Çalık 900 bin Euro, Şener ve Jimmy Durmaz 854 bin Euro, Marcao 850 bin Euro, Adem Büyük 488 bin Euro, Ömer Bayram 400 bin Euro, Okan Koçuk 334 bin Euro, Taylan 268 bin Euro, Sekidika ise 250 bin Euro maaş alıyor. Ayrıca kiralık olarak gönderilen ve takıma geri dönecek olan Babel'in 2,5 milyon Euro, Diagne'nin 2,35 milyon Euro, Emre Taşdemir'in 268 bin Euro, Ozornwafor'un ise 125 bin Euro'luk sözleşmeleri bulunuyor. (Oyuncuların hepsinin maaşı Euro üzerinden hesaplanmıştır.)

GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da açıklamaların da bir bir gelmesi bekleniyor. Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın resmen açıklanması ve imza törenlerinin yapılması beklenirken; Omar'ın da Olimpiakos ile son Avrupa maçına çıktıktan sonra takıma katılacağı belirtildi. Emre Kılınç ve Omar'a 1,5 milyon euro maaş teklif edecek olan sarı kırmızılılar, Oğulcan için 300 bin Euro, Kerem için ise 100 bin Euro maaş ödemesi teklif etmeyi planlıyor.

LERMA TRANSFERİ ZOR, SERİ SORU İŞARETİ

Orta saha konusunda da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kolombiyalı Jefferson Lerma'yı gündemine aldığı ancak bu oyuncunun transferinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Seri'nin bonservisini elinde bulunduran Fulham'ın dün oynanan play-off finalinde Brentford'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselmesinin ardından Seri'nin geleceği soru işareti olarak kaldı. Fulham Teknik Direktörü Scott Parker, yıldız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili son kararını verecek ve bu karara göre Seri'nin Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belli olacak.

BELHANDA, BABEL VE LINNES, MAAŞLARI SEBEBİYLE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Takımdan gönderilmek istenen oyuncular cephesinde de Galatasaray'ın mesaisinin fazla olması bekleniyor. Takımdan gönderilmek istenen oyuncuların başında yüksek maaşları sebebiyle Belhanda, Babel ve Linnes geliyor. Belhanda için sarı kırmızılı kulübe herhangi bir teklif gelmediği belirtilirken, Babel ve Linnes'in de teklif gelmesi halinde gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca takımda en fazla kazanan oyuncu olan Falcao'da da durum farklı değil. ABD'ye gideceği iddia edilen Falcao için de herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.

Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:28

Son Dakika Spor Transferde en avantajlı kulüp Galatasaray! Harcama limitleri açıklanınca... - Son Dakika Spor
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