Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu

Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Gervinho, Peres, Hamsik transferleriyle hava yakalayan Bordo-Mavililer, Fade Koita ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yaklaşık 5 sezon Kasımpaşa'da top koşturan Koita, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 13 karşılaşmada oynayabilmişti. Koita bu mücadelelerde 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Koita, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile de anılıyordu ancak oyuncu Trabzonspor'a geldi. 3 yabancı takviyesi yapan Bordo-Mavililer, Koita ile kotadaki dördüncü hakkını doldurdu. Başkan Ağaoğlu, maksimum 5 yabancı transferi yapacaklarını ifade etmişti.