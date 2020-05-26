Transferde Real Madrid'in hedefi Van de Beek

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı

Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?

21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak

Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz

Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı

Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı

Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın

Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi

Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti

Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek

FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi

Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı