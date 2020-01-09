Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti!

Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19: 20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.



Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.



