Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! - Son Dakika Spor

Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti!

6 saat önce

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor.

Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti!, System.String[]

Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19: 20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.


Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 
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