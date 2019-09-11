Son Dakika Haberleri: Transferde usulsüzlük! Michael Seri...
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Transferde usulsüzlük! Michael Seri...

1 saat önce

Nice'ten Fulham'a takım arkadaşı Le Marchand'la birlikte transfer olan Jean Michael Seri, bonservis bedelini düşük gösterdiği gerekçesiyle Fransız kulübüne dava açtı.

Transferde usulsüzlük! Michael Seri..., System.String[]

Nice'ten Fulham'a takım arkadaşı Le Marchand'la birlikte transfer olan Jean Michael Seri, bonservis bedelini düşük gösterdiği gerekçesiyle Fransız kulübüne dava açtı. Fulham her iki oyuncu için Nice'e 24.6 milyon Euro ödedi. Kağıt üzerinde Seri için 12, Marchand için 12.6 milyon Euro ödendiği görünüyor.


Ancak Nice'in Seri için aslında 18.7 milyon Euro'ya anlaştığı, ancak rakamı düşük gösterip aradaki farkı Marchand'a yazdırarak, 700 bin Euro'luk bonus ve eski kulübe ödenmesi gereken 1 milyon Euro'luk bonustan kurtulduğu öne sürüldü. Seri'nin avukatı, "Fulham kulübü Seri'ye, Marchand'ın 3 katı maaş ödemesi yaparken, bonservis bedelleri nasıl denk olabilir" ifadesini kullandı.


Fulham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 
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