Son Dakika Haberleri: Transferden kazandığı parayla çocuklara yardım ediyor - BALIKESİR
Son Dakika Güncel Transferden kazandığı parayla çocuklara yardım ediyor - BALIKESİR

Transferden kazandığı parayla çocuklara yardım ediyor - BALIKESİR

21 dakika önce

Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübünde forma giyen voleybolcu Adlin Kaymaz, transfer olduğu her kentin kırsal mahallelerinde öğrenim gören çocuklara çanta, kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye ediyor.

Edremit Belediye Altınoluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünde forma giyen voleybolcu Adlin Kaymaz, transfer olduğu her kentin kırsal mahallelerinde öğrenim gören çocuklara çanta, kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye ediyor.

Sakarya Gelişim Spor Kulübünün 1. Lig haklarını devralarak Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübünün yeni transferlerinden 18 yaşındaki Adlin Kaymaz, kulüpten aldığı ilk maaşıyla kırsal iki mahallenin okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi de olan genç voleybolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin burslu öğrenim gördüğünü söyledi.

Kaymaz, "Ben profesyonelliğe adım attığım üç yıl önce transfer olduğum zaman kulüpten aldığım ilk maaşımla her sene düzenli olarak yardımda bulunmaya karar verdim. Üç yıldır düzenli olarak bunu yapıyorum. İki yıl önce de bir engelli vatandaşa kazandığım ilk maaşımla tekerlekli sandalye almıştım. Bu sene de köy okullarına bağış yapmak istedim. Onların eğitim hayatına ufak bir dokunuşla yardım etmek istedim." dedi.

Genellikle insanların acil ihtiyacı olan malzemeleri almaya gayret ettiğini bildiren Kaymaz, "Tekerlekli sandalye alıyorum. Köy okullarına çeşitli bağışlar yapıyorum. İnsanları mutlu etmek amacım. Bu tür bağışlarla da bunu sağladığımı düşünüyorum. İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve herkes böyle şeyler yapmaya başlar. Edremit'e geleli 1,5 ay oldu. Burada aldığım ilk maaşla böyle kırsal köy okuluna bağış yapmak istedim. Umarım mutlu olmuşlardır çocuklar." diye konuştu.

Transferden kazandığı parayla çocuklara yardım ediyor - BALIKESİR

Altınoluk, Edremit, Kaymaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:09 Kaynak: AA
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