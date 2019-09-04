Son Dakika Haberleri: Transferi kapıdan döndü! Mario Mandzukic...
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Transferi kapıdan döndü! Mario Mandzukic...

32 dakika önce

Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ta kadroya sadece Diaby katıldı.

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Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ta kadroya sadece Diaby katıldı. Hem kanatta hem de ileri uçta oynayabilen Malili oyuncu, Abdullah Avcı'nın jokerlerinden biri olacak.


Öte yandan Beşiktaş'ın transferin son günlerinde sürpriz bir isimle ilgili girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.


La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah beyazlılar Juventus'tan Mario Mandzukic'i transfer etmek istedi. Ancak Juventus, Hırvat golcüsünü bırakmak istemedi. Beşiktaş'ın haricinde Al Gharafa'nın da bir ilgisi bulunuyordu.


Mandzukic ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek. Oyuncunun UEFA listesine dahil edilmediği bildirildi.


Mario Mandzukic, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:39 
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