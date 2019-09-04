Transferi öğrendik, 16 milyon Euro kâr ettik

Futbolda 2019-20 sezonu transfer döneminde Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, kadrolarına kattıkları futbolcuların bonservis ve kira bedeli için 65.8 milyon Euro harcama yaparken, 82 milyon Euro gelir sağladı. Bu gelirlerin 74.3 milyon Euro'sunu ise yut dışına satılan futbolculardan elde edildi. Kulüp başına gider 3.6 milyon Euro olurken, gelir 4.5 milyon Euro'ya ulaştı.



Fenerbahçe toplamda 16.4 milyon Euro'luk harcama yaparken, 16.2 milyon Euro'luk gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla bonservis parası harcayan ikinci kulüp oldu. Kulüp 15.8 milyon Euro'luk harcama yaparken sadece 2 milyon Euro'luk futbolcu satabildi.



Böylece kulüp 13.8 milyon Euro'luk açık vermiş oldu. Trabzonspor ise en fazla para kazanan kulüp oldu. Bordo mavililer 16.5 milyon Euro gelir elde ederken sadece 4 milyon Euro'luk harcama yaptı. 6 takım ise bu sezon hiç transfer harcaması yapmadı.



FUTBOLCU ÜCRETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ



Kulüpler bu sezon futbolcuların garanti ücretleriyle de öne çıktı. Futbolculara en yüksek ücreti G. Saray ödeyecek. Kulübün toplam gideri 50 milyon Euro seviyesinde. En yüksek ücreti 5 milyon Euro ile Falcao alacak. Anadolu takımlarının ortalama bütçeleri ise 100 milyon TL. Bu rakamlara prim, bonus ve diğer harcamalar ise dahil edildiğinde rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor.



2019-20 SEZONU PİYASA DEĞERLERİ



1. Galatasaray 136.5 milyon Euro 2. Beşiktaş 84.3 milyon Euro 3. Fenerbahçe 83.3 milyon Euro 4. Trabzon 63.9 milyon Euro



18 KULÜBÜN TOPLAM BONSERViS/KİRA HARCAMASI: 65.8 milyon €



18 KULÜBÜN TOPLAM BONSERViS/KİRA GELiRi: 82 milyon €



EN FAZLA HARCAYAN: Fenerbahçe 16.4 milyon €



EN FAZLA GELiR ELDE EDEN: Trabzonspor 16.5 milyon €



EN FAZLA KAZANAN: Trabzonspor 12.5 milyon €



EN FAZLA AÇIK VEREN: Beşiktaş 13.8 milyon €



EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: Radamel Falcao 5 milyon €