Transferin gözdesi Umut Güneş
25 dakika önce
Stuttgart'ın altyapısından yetişen bu sezon VfB Stuttgart II takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Umut Güneş, Türkiye'den birçok kulübün radarına girdi.
Stuttgart
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:51 Kaynak: İHA
'ın altyapısından yetişen bu sezon VfB Stuttgart II takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Umut Güneş
, Türkiye
'den birçok kulübün radarına girdi.
U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, VfB Stuttgart II takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. Süper Lig ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş'e Avrupa
'dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.
Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, "Futbol
hayatımı Türkiye'de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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