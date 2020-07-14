Transferin parlayan ismi Konrad Michalak - Son Dakika

Transferin parlayan ismi Konrad Michalak

Süper Lig'de çıktığı son maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde oynadığı futbol ve takımına kazandırdığı penaltıyla dikkat çeken Konrad Michalak, Süper Lig'de birçok takımın radarına girdi.

Süper Lig'de çıktığı son maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde oynadığı futbol ve takımına kazandırdığı penaltıyla dikkat çeken Konrad Michalak, Süper Lig'de birçok takımın radarına girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


Sarı-kırmızılı ekip karşısında aldığı 3 puanla ligde kalma umutları artan ve kalan 2 haftada önemli maçlara çıkacak olan Ankaragücü'nde Michalak'ın takımdaki geleceği de bu 2 maça bağlı. Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesi, takımın ligde kalması durumunda kullanılmak isteniyor. Süper Lig'in 2. yarısında Ankaragücü formasıyla 12 maça çıkan ve 3 asist yapan Michalak, ligin en süratli oyuncuları arasında gösteriliyor.


Fenerbahçe maçının yıldızıydı


Ankaragücü'ne geldikten sonra kısa süre içinde ilk 11'in değişilmez ismi olan Michalak, özellikle Başkent ekibinin Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği mücadelede ortaya koyduğu futbol ve yaptığı 2 asistle maçın yıldızı olmuştu. Süratiyle savunmalara zor anlar yaşatan genç futbolcu, kısa süre içinde birçok ekibin transfer listesine dahil oldu. Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Gaziantep FK'nın transfer listesine girdiği iddia edilen Michalak'ın Türkiye'deki geleceği, Ankaragücü'nün ligde kalıp kalmamasına bağlı olacak.


Galatasaray, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:41 

Son Dakika Spor Transferin parlayan ismi Konrad Michalak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Transferin parlayan ismi Konrad Michalak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]