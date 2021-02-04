Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim - Son Dakika

Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim

04.02.2021 10:07
Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim, System.String[]

Devre arası transfer döneminin son gününde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu. Gösterilen tepkilerden etkilenmediğini söyleyen genç forvet, hedefinin bir gün A Milli Takım'a forma giymek olduğunu ifade etti.

2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.

Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'dan Salim Manav'a konuştu.

"BURADA AİLE ORTAMI VAR"

Genç futbolcu, transferiyle ilgili "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

İdolü ve örnek aldığı futbolcunun Arsenal'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang olduğunu söyleyen Erencan Yardımcı, "Hedefim bir gün Avrupa'da forma giymek ve A Milli Takım'a uzun yıllar hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim

Galatasaray, Milli Takım, Türk Lirası, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim - Son Dakika Spor


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