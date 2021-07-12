Bonservisi PSV Eindhoven'de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023'te tamamlanacak Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Bruma, Beşiktaş'ın tüm şartlarını kabul etti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. PSV'nin de zorluk çıkartması beklenmiyor.
Geçen sezon Yunanistan'ın Olimpiyakos takımında kiralık olarak forma giyen Bruma, 34 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.
2013-2017 yılları arasında 3 sezon Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu, 2017-2018 sezonu öncesi Almanya'nın Red Bull Leipzig takımına transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor - Son Dakika Spor