Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor

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Bonservisi PSV Eindhoven'de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.

Siyah-Beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023'te tamamlanacak Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BRUMA 'TAMAM' DEDİ

Bruma, Beşiktaş'ın tüm şartlarını kabul etti. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. PSV'nin de zorluk çıkartması beklenmiyor.

OLYMPİAKOS'TA İYİ İŞLER YAPTI

Geçen sezon Yunanistan'ın Olimpiyakos takımında kiralık olarak forma giyen Bruma, 34 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.

2013-2017 yılları arasında 3 sezon Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu, 2017-2018 sezonu öncesi Almanya'nın Red Bull Leipzig takımına transfer olmuştu.