Üye Girişi
Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı? - Son Dakika

Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı?

22.07.2021 15:52
Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı?, System.String[]

DNA'dan protein sentezine doğru gerçekleşen bu olay sonucunda ise, DNA'dan protein sentezlenir ama proteinden DNA sentezlenemez. Translasyon Nedir?

DNA'dan protein sentezine doğru gerçekleşen bu olay sonucunda ise, DNA'dan protein sentezlenir ama proteinden DNA sentezlenemez.

Translasyon Nedir?

DNA yapılarında çeşitli genetik kodlar bulunur. Bu kodlara göre ise, ribozom organelinde bulunan protein molekülünün yapılması gerçekleşir. Bu durum ise, amino asitlerin katkısı ile gerçekleşir. Ortaya çıkan bu olaya ise, protein sentezi ismi verilir.

Translasyon Nerede Gerçekleşir?

DNA yapısı içinde RNA aracılığı ile ribozomdan protein sentezlenmesine sanal doğma ismi verilir. DNA'nın kendini eşlemesine ise, replikasyon adı verilir. Bu sayede santral doğma replikasyon işlemi ile DNA'dan RNA'ya ve RNA'dan ise, proteine doğru olarak açıklanır. Santral doğma, bu açıklama ile kullanılmaya başladı.

Protein Sentezinin Aşamaları

Protein sentezinde işleminde görev yapan 7 farklı organel bulunur. Bunlar ise, DNA, taşıyıcı RNA, mesajcı RNA, enzimler, amino asitler, ATP ve ribozomdur. Protein sentezinin aşamaları 3 farklı şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi, replikasyondur. Replikasyon, hücre yapılarında bulunan DNA'ların içinde yer alan genetiğin tamamı 2 katına çıkarılır. Ama bu işlem her ikisinin de genetik metaryallerin aynısı olacak şekilde ortaya çıkarılır. Bir diğeri ise, transkripsiyondur.

Nükleotit dizininin RNA dizisi şeklinde kopyalanır. Bu durum ise, polimeraz enzimi ile gerçekleşir. Hücrenin protein sentezlenmesi için gerekli olan biyokimyasal sürece protein sentezi ismi verilir. Bu terim bazı durumlarda protein translasyonu olarak da tanımlanabilir. Ama tarnskripsiyon ile başlayarak translasyonla biten bir sürece işaret eder.

Translasyon ise, transkripsiyon sonucunda ribozomlarda gerçekleştirilen polipeptitler ve amino asit zinciri sürecidir. Bu süreçte ise, ribozomlarda gerçekleştirilen amino asitler, MRNA'da bulunan kodlara uygun bir şekilde yapılır. Proten sentezi hücrelerin 4 bölümde gerçekleşmesini sağlar. Bu bölümler, mitokondri, sitoplazma, kloroplast ve granülü endoplazmik retikulumdur.

Protein sentezinin aşamaları şu şekilde açıklanır:

MRNA sitoplazmaya ve ardından da ribozoma geçer.

DNA zincirlerinde yer alan bir taraf kopa alınır.

Transfer RNA açık ve DNA düzlemi ile birleşir.

MRNA tek seferde ribozomun üç düzleminin üzerinden geçer.

TRNA'da üretilen amino asitlerden en tepede olanı serbest kalır. Amino asit zincirlerini ise zamanla birleştirir.

Translasyon Sırasında ATP Harcanır mı?

Translasyon sırasında enerjiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle de bağlara enerji depolanır. Amino asitlerin karboksil grupları ve amino gruplarını birleşirken o bölgede bulunan OH- ve H+ iyonları koparılır. Ardından bağların birbirlerine bağlanması sağlanır. Sentez reaksiyonlarının hepsinde önemli ölçüde bir enerji harcanır. Aynı zamanda mesajcı rnanın oluşturulması ve taşıyıcı rnanın aminoasitleri taşıması gibi bir çok durumda enerji harcanır.

Protein Sentezinin Başlaması

DNA'yı kaynak olarak kullanan RNA polimeraz enzimi aracılığı ile üretilen mRNA molekülü ise, IF proteinlerinin aracılığı ile önce ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Ardından da mRNA 5' ucundan hemen okunmaya başlar. AUG kodonu ise, protein sentezini başlatan kodondur. Bu kodona da Met-tRNAi yani bakterilerde fMet-tRNAf molekülü bağlanır. Ardından ise, küçük alt birim ve büyük alt birim birleşir. Bunun sonucunda ise, protein sentezi ilerler. Bunun için gerekli olan enerji ise, GTP'den sağlanır. Başlatıcı olan kodona uyan t RNA, ribozomun P bölgesine konularak A bölgesine kodona uygun olan yeni bir amino açi - tRNA gelmesi beklenir. Bu sayede de protein sentezi gerçekleşmiş olur.

Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı?

Genetik, Enerji, Nedir, Dna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı 17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı 16:55 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu 16:16 Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı 16:06 Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu paylaştı! Hasta ve ortalama ağır hasta sayısında kritik yükseliş 15:59 Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu paylaştı! Hasta ve ortalama ağır hasta sayısında kritik yükseliş Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! 15:42 Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!
Bolivya'da futbol maçı öncesi çıkan 15:38 Bolivya'da futbol maçı öncesi çıkan "şeytan hortumu" çevredekileri paniğe sürükledi Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken 15:09 Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken "Benim annem yok" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
15:41 Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!
15:30 Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor
15:19 Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı
15:03 Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti         
16:58
Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır         
16:32
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti         
16:10
Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu         
16:02
Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık         
15:51
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil         
15:03
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum         
14:34
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrailli şirket: Kaza yapan alkollü sürücüyü değil, arabayı üreteni suçlamaya benziyor Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrailli şirket: Kaza yapan alkollü sürücüyü değil, arabayı üreteni suçlamaya benziyor         
14:06
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 17:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Translasyon Nedir, Nerede Gerçekleşir? Translasyon Sırasında ATP Harcanır Mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement