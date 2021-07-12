Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen

Koronavirüs salgınında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte uzun süredir sahnelerden uzak olan sanatçılar da sahnelerine kavuştu. Konser veren isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne için seçtiği transparan kıyafet tartışmalara neden oldu.

KIYAFETİ DAMGA VURDU

Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Şarkıcı fotoğraflarını, "Çok özlemiş, çok özlenmişim." notuyla Instagram'dan paylaştı. Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Sanatçının kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

MESLEKTAŞI GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK

Şarkıcı Gülben Ergen de transparan tercihi ile çok konuşulan Gülşen'e destek verdi. Ergen, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları, sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleri ile de konuşulurlar. Gülşen'in cesur ve 'Herkese yakışması aşırı zor' olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez" ifadelerine yer verdi. Ünlü sanatçı, sözlerini, "Yürü be Gülşen!" şeklinde noktaladı.