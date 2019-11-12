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'Transparency of Being' İtalya'dan sonra Beyoğlu'nda
8 saat önce
Çekimleri Japonya'da yapılan belgesel, şimdi de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.
Çekimleri Japonya'da yapılan belgesel, şimdi de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Film, 15 Kasım'da 2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali kapsamında Salt Beyoğlu'nda izleyiciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18
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