Son Dakika Haberleri: 'Transparency of Being' İtalya'dan sonra Beyoğlu'nda
Son Dakika Magazin 'Transparency of Being' İtalya'dan sonra Beyoğlu'nda - Son Dakika Magazin

'Transparency of Being' İtalya'dan sonra Beyoğlu'nda

8 saat önce

Çekimleri Japonya'da yapılan belgesel, şimdi de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

'Transparency of Being' İtalya'dan sonra Beyoğlu'nda, System.String[]

Çekimleri Japonya'da yapılan belgesel, şimdi de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Film, 15 Kasım'da 2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali kapsamında Salt Beyoğlu'nda izleyiciyle buluşacak.

İstanbul, Japonya, Beyoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18 
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