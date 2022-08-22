3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı

22.08.2022 09:41

Trabzon'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş'ın Adli Tıp Kurumu raporunda "cezai ehliyetinin tam" olduğu belirtildi. Öte yandan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan katil Göktaş, mahkemede yer alan ifadesinde, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" sözlerini sarf etmişti.

Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş,geçtiğimiz yıl ağustos ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş'ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

"AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ, SİLAHIMI ÇIKARIP VURDUM"

Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

"EŞİMLE ARAMIZDAKİ OLAYLAR AKLIMA GELDİ"

Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı
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AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ 3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI 3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, 112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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