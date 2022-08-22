3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

22.08.2022 10:07

TRANZON'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38) için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

TRANZON'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38) için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen tutuklu Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Aklım başımdan gitti" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş'ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ

Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

DAVA BAŞLAMADAN EŞİNDEN BOŞANDI

Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı 3 kızını öldüren müezzin hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, 112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:19 Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:06 Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 13:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: 3 KIZINI ÖLDÜREN MÜEZZİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement