Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.

Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.


Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak 2. Trap Grand Prix Turnuvası, yeni tip korona virüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak olan, 2.Trap Grand Prix Turnuvası'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak

Son Dakika Haberleri
22:11 Çaykur Rizespor: 2-1
22:10 Futbol: Süper Lig
22:09 Göztepe: 2-0
22:09 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
22:08 Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]