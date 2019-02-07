Trap Milli Takımı Olimpiyat Kotası Hedefliyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 15-26 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek olan Plak Atışları ISSF Dünya Kupası'na hazırlanan Trap Milli Takımı, burada elde edeceği başarılarla olimpiyatlara kota almayı hedefliyor.

DERVİŞ ÇÖMEZ - Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 15-26 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek olan Plak Atışları ISSF Dünya Kupası'na hazırlanan Trap Milli Takımı, burada elde edeceği başarılarla olimpiyatlara kota almayı hedefliyor.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya kupasında başarılı olmak için Erdemli'de kampa girdiklerini söyledi.



Milli takımın 1'i kadın 4 kişilik ekiple kamp yaptığını anlatan Arman, "Meksika'da 15-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek dünya kupası yarışları için çalışıyoruz. Bu yarışlar bizim için çok önemli. Bu kupa bir bakıma olimpiyatlar öncesi hazırlık olacak. Kampa aldığımız milli takımımız olimpiyat aday kadrosunda olan sporcularımızdan oluşuyor. Meksika'dan olimpiyat kotamızı alıp geleceğiz inşallah." diye konuştu.



Erdemli ilçesinde 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan atış poligonunun kamp için çok iyi imkanlara sahip olduğunu aktaran Arman, kentin de iklim olarak uygun şartları bulunduğunu ifade etti.



Bu avantajların sporcuların daha iyi konsantre olmasını sağladığının altını çizen Arman, "Milli takımımızı Ali Emre Güray çalıştırıyor. Takımda Yavuz İlnan, Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve kadın sporcu olarak da Safiye Sarıtürk yer alıyor. Kampımız 11 Şubat'ta tamamlanacak. Sporcularımıza güveniyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Safiye Sarıtürk: "Bu kotayı alnımızın akıyla alıp geleceğiz"



Milli sporculardan Safiye Sarıtürk de kampın neşe içerisinde geçtiğini söyledi.



Meksika'ya olimpiyat için kota almak amacıyla gideceklerini vurgulayan Sarıtürk, "Atıcılığın trap dalında mücadele ediyorum. Diğer milli takım arkadaşlarımla hedefimiz olimpiyat kotasını almak. Türk Milli Takımı olarak bu kotayı alnımızın akıyla alıp geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Atıcılık branşında milli takımda tek kadın sporcu olmanın kendisi için bir avantaj olduğunu belirten Sarıtürk, şunları kaydetti:



"Ben 2016 yılından bu yana branşımda milli takımda tek kadın sporcu olarak yer alıyorum. Bu spor dalını seçmek isteyen kadınlara da seslenmek istiyorum. Kadınlarımız tüfekten korkmasın ve bu spor dalına gelsinler. Neden bizim milli takımımızda daha fazla kadın olmasın. Böylelikle ben de takımda tek kadın olmam. Ne kadar çok kadın sporcumuz olursa o kadar fazla rekabet olur ve bu da milli takımın daha fazla kota alması demektir."

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