Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların ve parkların temiz ve bakımlı kalması için çalışmalarını 11 ilçede farklı ekiplerle sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından parklarda, meydanlarda, refüjlerde ve mesire yerlerinde uzayan çimler biçiliyor, yeşil alanlar yaban otlarından arındırılıyor, çöpler toplanıyor, bozulan kaldırımlar tamir ediliyor, şehir mobilyaları onarılıyor ve süs havuzları bakımdan geçiriliyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlar budanmaya başlandı. Ayrıca parklar ve yeşil alanlarda ağaç varlığını arttırmak amacıyla fidan dikiliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri salgın tedbirleri kapsamında tüm yeşil alanlarda ve sosyal yaşam alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Aysel Babagür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Öztekin ve Babagür, üniversitenin spora olan desteklerini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, başarı temennisinde bulundu.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti.

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak sporun, sporcunun ve sporseverlerin her zaman yanındayız. Üniversitemiz öğrencilerinin spor temelli kurmuş olduğu birçok öğrenci topluluğu mevcut. Öğrencilerimizi ve bölgede kendini spora adamış birçok vatandaşın üniversitemizdeki spor olanaklarından faydalanabilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktayız."

Tekirdağlı sporcu Türkiye trap şampiyonu oldu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü trap (atıcılık) sporcusu Zafer Akgün, 2020 Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spora gönül vermiş her yaştan sporcunun önünü açarak destekleyen Süleymanpaşa Belediyesi, spora yaptığı yatırımı başarılı sonuçlara dönüştürmeye devam ediyor.

Birçok branşta 828 lisanslı sporcuya sahip Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele ettiği hemen her branşta ülke ve bölge çapında katıldığı turnuvaların en iddialı kulüpleri arasındaki yerini koruyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından, 2-4 Ekim tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye Trap (Atıcılık) Şampiyonası'nda, tüm rakiplerini geride bırakan Zafer Akgün, başarılı performansı ile şampiyonluğa ulaşarak Tekirdağ'ı başarıyla temsil etti.

Akgün, final müsabakalarında da 25 atışlık seride 23 isabet kaydederek altın madalyaya hak kazanırken, aynı zamanda kendi branşında 125'te 125'lik performansla Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.