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Son Dakika Spor Trapçılar 'Salihli Güz Kupası'nda yarıştı

Trapçılar 'Salihli Güz Kupası'nda yarıştı

2 saat önce

Salihli Belediyesi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği işbirliğinde düzenlenen Trap Güz Kupası, Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesi'nin en büyük Salihli Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.

Trapçılar 'Salihli Güz Kupası'nda yarıştı, System.String[]

Salihli Belediyesi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği işbirliğinde düzenlenen Trap Güz Kupası, Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesi'nin en büyük Salihli Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.


Salihli Belediyesi ve Salihli Avcılar Kulübü Derneği işbirliğinde, Trap Skeet Atış Poligonu'ndaki turnuvada kıyasıya mücadele eden sporcular, süper ve amatör kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı. Geç saatlere kadar devam eden atışlar sonunda süperler kategorisinde 1. Adnan Aksürek, 2. Hasan Demir ve 3.Adnan Ulukök, amatörler kategorisinde 1. Yavuz Karaduman, 2. Cengiz Güner ve 3. Selim Aydoğan oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Palabıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin tarafından verildi.


Salihli Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin, Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen Trap Güz Kupasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Zeki Kayda'ya tüm atıcılar adına teşekkür etti.


Uluslararası standartlara sahip olan trap skeet atış poligonunda trap güz kupasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Kayda, "Salihli'de bin 800 üyesi bulunan dernek üyelerimiz ile milli atıcılarımıza ve sporcularımıza hizmet verecek olan poligonumuz aynı zamanda uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapıyor. Salihli'mizin tanıtımına önemli katkılar sağlayan atış poligonumuz, ülkemize, Manisa'mıza, Salihli'mize, Salihli Avcılar Kulübü Derneğimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Türkiye, Avcılar, Salihli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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