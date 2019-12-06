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Travel Turkey'de Çiğli'ye büyük ilgi

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, 13. Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stantla ilçeyi tanıtıyor.

Travel Turkey'de Çiğli'ye büyük ilgi, System.String[]

Çiğli Belediyesi, 13. Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stantla ilçeyi tanıtıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, kapılarını 13'üncü kez dünya turizmine açtı. Çiğli Belediyesi, fuar için özel olarak hazırlanan İzmir Sokakları Özel Alanındaki A-208 numarada 140 metrekarelik standıyla yer aldı. Gün boyunca stantta ziyaretçileri karşılayan ve Çiğli hakkında bilgi veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşları belediye standını gezmeye davet etti. Çiğli Belediyesi standında, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı, tarihi gösterimler, kültürel gezilere dair sunumlar ile tiyatro oyunlarının gösterimi yapıldı.


Doğal zenginlikler anlatılıyor


Fuar kapsamında, ülkemizin ender doğal miraslarından olan İzmir Kuş Cenneti ve Gediz Deltasının tanıtımı da yapılıyor. Tarihi "Devrim İçin 1935" heykeli de stantta sergilenirken, "Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir" projesi kapsamında çocuk ve kadınlara yönelik düzenlenen tarihi ve kültürel gezilerin detayları da ziyaretçilere anlatılıyor.


Başkan Utku Gümrükçü, fuarların kültürel kaynaşma açısından önemini belirterek, "Çiğlimizin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini anlatma fırsatı bulduk; ayrıca belediye olarak vatandaşa dönük hizmet ve projelerimizi anlatma şansımız oluyor. Tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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