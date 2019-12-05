Travel Turkey'de Marmaris'e Marmaris standı yoğun ilgi gördü

13. İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi (Travel Turkey) düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Marmaris Belediyesi, Deniz Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin yer aldığı Marmaris Standı büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bu fuarın turizmle ilgili hedeflerimize ulaşmamız adına önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden bin 300'e yakın katılımcısıyla bugün 13'üncü kez kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi de Deniz Ticaret Odası, seyahat acenteleri ve otellerden oluşan 15 katılımcı ile fuarda yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, meclis üyeleri ve turizm sektörü temsilcileri de stantta hazır bulundu.



Travel Turkey İzmir Fuarı'nın özellikle iç turizm için oldukça önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizin tanıtımı açısından hem yurtiçi hem de yurt dışı turizm fuarlarına çok önem veriyoruz. Burada da ilçemizin önde gelen sektör temsilcileri ile birlikte yer aldık. Standımıza gerçekten yoğun bir ilgi söz konusu. Bu anlamda özellikle iç pazardaki potansiyelimizi arttıracağımıza inanıyoruz" dedi.



"2020 sezonu için çalışmalara başlandı"



2020 sezonu için çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını söyleyen Başkan Oktay, "Özellikle Thomas Cook olayından sonra dış pazar ayağında çok ciddi çalışmalarımız oldu. 2020 sezonunda son dakika olumsuz bir gelişme yaşanmazsa 2019 rakamlarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Öte yandan turizm konusundaki paydaşlarımızla sezonu erken açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz 6 aylık sezonu en azından 8-9 aya yaymak. Bu fuarın da hedefimize ulaşmamız adına önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA