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Travel Turkey'de Menderes standına yoğun ilgi

6 saat önce

13. Travel Turkey Fuarı'nda yer alan Menderes Belediyesi standında ilçeye özgü ürünler sergilendi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Travel Turkey'de Menderes standına yoğun ilgi, System.String[]

13. Travel Turkey Fuarı'nda yer alan Menderes Belediyesi standında ilçeye özgü ürünler sergilendi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.


Menderes Belediyesi, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilçeye özgü çeşitli ürünler fuar ziyaretçileriyle buluşturuldu. Fuar için özel hazırlanan 'İzmir Sokakları Özel Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan Menderes Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerinin yanı sıra tarihsel, turistik ve kültürel alanların da tanıtımını gerçekleştirdi. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila da fuar süresince çeşitli sürprizlerle katılımcılarla bir araya geldi.


Tanıtım çalışmaları sürecek


Tanıtım çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Tarihi yönü, turizm potansiyeli ve kültür değerleriyle dikkat çeken ilçemizi dünyaya tanıtmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda Fuar İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılım sağladık. 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşen fuarda Menderes'imizin tüm güzelliklerini ziyaretçilerle buluşturduk. Binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız fuarda çok olumlu geri dönüşler aldık. İlçemizin tanıtımı adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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