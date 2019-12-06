Travel Turkey Fuarı'nda Bergama'ya büyük ilgi

Bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılan Bergama, tarihi ve kültürel değerleri, ünlü tulum peyniri, zeytini, fıstığı ve birçok yöresel zenginlikleri ile fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 5-7 Aralık tarihlerinde 13'üncü kez dünya turizmine kapılarını açan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yer alan Bergama standı, ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi ağırladı. 43 ülkeden bin 300 katılımcıyı ağırlayan fuarda A Hol 202 numaralı stantta yerini alan Bergama, fuar genelinde İzmir Sokakları konseptiyle hazırlanan alanda göz doldurdu.



"Tarihi ve kültürel zenginliklerimizle Bergama parlayan bir değer"



Tarihi kent Bergama'nın Travel Turkey Fuarı'nda en iyi şekilde temsil edildiğini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi ve Kültürel zenginliklerimizle Bergamamızın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Türkiye'nin önemli marka şehirlerinden biriyiz. Belediye olarak turizm sektöründe ilçemize yatırım yapacak olanların her zaman arkasında olacağız. İlçemizin bütün zenginlikleri ile turizmden kazanan bir yer olmasına önem veriyoruz. Bergamamızın tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte önemli bir çalışmaya yakında başlayacağız. Bu çalışmalarımızın da meyvesini en iyi şekilde alacağız" dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Başkanı Mohammad Saadie, Genel Sekreteri Bergamalı hemşerimiz Mustafa Duman, İzmir Vali Yardımcısı Bergama eski Kaymakamı Osman Canatan, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Ege Üniversitesi Turizm Öğrencileri, Bergamalı turizimci ve iş insanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Bergama standını gezdi.



Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli buluşmaları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Fuarı, 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 18.30'a kadar gezilebilecek. - İZMİR