Travel Turkey İzmir Fuarı hem fiziki hem sanal ortamda açılacak

Bu yıl 3-5 Aralık'ta düzenlenecek Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi, hem fiziki olarak hem de internet üzerinden misafirlerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı için Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen basın toplantısında, fuarın ilk kez hibrit olarak düzenleneceğini belirtti.

Sektör temsilcilerini hem sanal hem fiziki olarak bir araya getireceklerini anlatan Soyer, fuarın ana temasının ise "Akdeniz" olarak belirlendiğine işaret etti.

İzmir'de turizmi 12 aya yaymak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Soyer, pandemi sürecinin bir fırsata çevirerek kenti turizm anlamında dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Almanya'nın Türkiye'yi pandemi sürecinde riskli bölge ilan etmesine tepki gösteren Soyer, "Bunu aceleye getirilmiş, yanlış bir karar olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizde turizm bölgelerinde virüs riskine karşı her türlü tedbirin alındığı ve gerekli hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Havalimanlarından uçaklara, otellerden restoranlara kadar ülkemizde çok sıkı önlemler alındı. Tüm bu sebeplerle Almanya'nın kendi vatandaşlarına dönük Türkiye'ye seyahat uyarısını yeniden değerlendirmesine yönelik bir çağrı yapmak istiyorum." dedi.

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın da her zamanki gibi eylül ayında gerçekleştirileceğine işaret eden Soyer, "Burada da hem dijital hem de fiziki bir model uygulayarak hibrit fuar gerçekleştireceğiz. Bunun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, takvimde de bir değişiklik düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul İzmir'in en büyük pazarıdır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da İzmir'in gelecekte turizmden daha fazla pay alacağını dile getirdi.

Herkesin iç turizim hareketliğinin önemini bir kez daha anladığının altını çizen Bağlıkaya, "İç turizm hareketinde İzmir en büyük destinasyon olabilecek kapasiteye sahip. Bu anlamda yakın dönem içinde İstanbul İzmir'in en büyük pazarıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

"Fırsatı iyi değerlendirmeli, iyi tanıtım yapmalıyız"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise fuarın sadece yerelde değil aynı zamanda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Fuarın artık kökleştiğini ve uluslararası boyuta yelken açtığını belirten Özgener, "Pandemiyle birlikte fuarcılık da yeni normale ayak uyduruyor. Fiziki fuarlar online etkinliklerle birleştirilerek hibrit modeller oluşturuluyor. Bu fuarında minimum etkilenmesi için bu modelin uygulanması gerekiyordu." diye konuştu.

Fuarın tanıtımının iyi yapılması gerektiğine değinen Özgener, "Dünyanın bir çok noktasında düzenlenecek olan büyük turizm fuarları bu yıl salgın nedeniyle yapılamadı ve 2021'e ertelendi. Bu durumu Travel Turkey için hep birlikte fırsata dönüştürmeliyiz." dedi.

Geçen yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarda 43 ülkeden bin 284 katılımcı yer almıştı. Fuarın ziyaretçi sayısı da geçen yıl 47 bin 597 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl Fuarİzmir'deki hollerde ülke, destinasyon ve firmaların stant açarak etkinlikler düzenleyeceği fuar, internet üzerinde de sanal stantlar ve ikili görüşme odaları organizasyonlarıyla desteklenecek.