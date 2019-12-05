Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Afyonkarahisar stantları yerini aldı

Turizm sektörünün en önemli fuarlarından olan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Afyonkarahisar, Visit Afyon ve Frigya stantları ile temsil ediliyor.



Fuarın ilk gününde her iki stant Brezilya, Arjantin, Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden gelen turizmcileri ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turizm sektörünü buluşturan Travel Turkey İzmir Fuarı kapılarını açtı. 7 Aralık'a kadar devam edecek olan fuarda Afyonkarahisar, Visit Afyon ve Frigya stantları ile temsil ediliyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi Koordinasyonu'nda bulunan her iki stant fuarın ilk günün çok sayıda yerli ve yabancı turizmciyi ağırladı.



Fuarda 45 ülkeden 200'e yakın stant buluyor. Afyonkarahisar'ın tarihi, kültürü ve mutfağı ile merak eden özellikle Brezilya, Arjantin, Çin, Japonya gibi ülkelerden gelen turizmciler stantlara gelerek Afyonkarahisar'ı tanımaya çalıştı.



Fuarın ilk günü çeşitli sunu ve etkinliklerle devam etti. - AFYONKARAHİSAR