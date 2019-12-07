Son Dakika Haberleri: Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı
Son Dakika Güncel Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı - Son Dakika

Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı

6 saat önce

Fethiye Belediyesinin Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı, System.String[]

Fethiye Belediyesinin Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stant büyük ilgi görüyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, dünya turizmine 13. kez kapılarını açtı. 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda, Fethiye Belediyesi de yerini aldı. Fuarda, Fethiye standına olan ilgi oldukça yoğundu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, stantta ziyaretçileri karşılayarak ilçenin tanıtımını yaptı.


"Fethiye'nin tanıtımını yapabilmek için birçok bölgede bu tür etkinliklere katılıyoruz"


Stantta açıklama yapan Başkan Alim Karaca, "Standımız yoğun bir ilgi görüyor. Katılımdan çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Fuar merkezinin yapımında büyük emeği olan İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bizler, belediye başkanı olarak odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla hep kenetlendik. Burada da Fethiye'de görev yapan bütün STK ve odalarla hep beraber buradayız. Fethiye'mizin tanıtımını yapabilmek için sadece İzmir'de değil, birçok bölgede bu tür etkinliklere katılıyoruz. Geçen günlerde Londra'daydık, önümüzdeki yıl ocak ayında EMITT fuarında (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) ilçemizin tanıtımı için mücadele vereceğiz. Şu an itibariyle her şey çok güzel" dedi.


"Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum"


Karaca, şöyle devam etti:


"Biz Fethiye'deki bütün odalar ve STK'larla birlikte Fethiye Belediyesi olarak şimdiden hazırlıklara başladık. 2019 yılı çok iyi geçti Fethiye için. Doluluk oranlarımız yüzde 100'leri buldu. Sadece talihsiz bir olay yaşandı; o da bir İngiliz acentası iflas etti. Antalya ve Muğla bölgesi bundan çok etkinlendi; ama onun haricinde Fethiye'de her şey çok güzel geçti. Fethiye sadece güneş, kum ve denizden oluşmuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan birçok ören yerlerimiz ve antik şehirlerimiz mevcut. Bunun için de belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kültür için gelen turistlerimizle birlikte tanıtımlarımız ve o bölgedeki fuarlar için de önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar devam ediyor. Sadece Fethiye ve Türkiye değil, Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum." - MUĞLA

Fethiye Belediyesi, Fethiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 07:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]