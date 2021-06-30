Traverten Mermer Kullanım Alanları ve Fiyatları - Son Dakika

Traverten mermer kalsiyum karbonat bileşiminden oluşan traverten taşlarının çökmesiyle meydana gelen bir mermer çeşidi olduğundan dolayı sağlamlıkla beraber doğal bir görünüme sahiptir. Traverten mermer ocakları sayesinde ortaya çıkarılıp işlenen bu mermer günümüzde tercih edilen yapı malzemeleri arasında yer alır.

Ülkemizde genellikle Ege Bölgesi'nde çıkartılmaktadır. Traverten Afyon ve Denizli illerinde bulunan ocaklardan çıkartılır. Bu illerde çıkartılan mermer, az delikli bir yapıya sahip olduğundan dolayı üzerinde daha az işlem yapılır. Bu da fiyat açısından firmalara rakiplere göre avantaj sağlar.

Traverten Mermer Yüzey İşlemleri

Traverten mermerlerin yüzeyinde gerçekleştirilen işlemler mermerin nerede kullanılacağına bağlı olarak gerçekleştirilir. Traverten mermer cilası, genellikle iş merkezlerinde, ofis gibi ticari imar alanlarında kullanılırken eskitmeli yüzeyler ise geçmiş dönemlere ait bir hava katmak amacıyla dış mekan uygulamalarında daha fazla tercih edilir.

Honlu yüzeyler ise parlaklık katmadığından dolayı iç mekanlarda tercih edilirken, fırçalı yüzeyler ise ıslak zeminlerde, kayma gibi durumlarla karşılaşabileceğimiz havuz kenarlarında, banyolarda tercih edilir. Kullanım alanlarına ve amaçlarına göre tasarlanan traverten mermer yüzeylerini nerede kullanacağınıza göre belirlemeniz daha doğru olacaktır.

Traverten Mermer Çeşitleri

Traverten mermer, hem sağlam yapısı hem de estetik görüntüsü nedeniyle farklı renk, doku ve tasarım modelleri ile birlikte günümüzde fazlaca tercih edilir. Bu yüzden traverten mermer çeşitleri iş yerlerinde, banyo, mutfak ve bahçe zeminlerinde, havuz kenarlarında, döşeme ve kaplama amacıyla kendini gösterir.

Traverten mermer çeşitleri renklere, dokuya, şekle göre değişkenlik göstermekle birlikte kesim türü ve yüzeyler açısından da fazla ve farklı seçenekler sunmaktadır. Kesim türü açısından bakıldığında Amerikan kesim, düz kenar kesim, rustik kırma, açılı kenar kırma kesim türleriyle karşılaşırız.

Traverten mermer çeşitleri yüzey işlemlerine bağlı olduğu için farklı renklerle ve her ortama uygun tasarlanan yüzeylerle karşılaşırız. Traverten mermer hem ıslak hem de kuru zeminde kullanılacak şekilde üretilir. Cilalı, eskitmeli ve antik gibi yüzeyler de tercihlerimiz arasında olabilir.

Traverten Mermer Bakımı

Evlerimizi, iş yerlerimizi mermerlerle döşemek bulunduğumuz ortamları daha göz alıcı hale getirebilir. Traverten mermer doğal taşlardan meydana geldiği için hem sağlam hem de ömrü uzundur. Bu yüzden doğru bir kullanımla yıllar geçse de ilk görünümünü kaybetmez. Önemli olan nokta kimyasal ürünlerden kaçınmak olacaktır.

Mermerler için özel üretilmiş olan temizlik ürünlerini kullanmalısınız. Çizik gibi durumlarla karşılaşmamak için de düz hareketlerle mermerleri hafif şekilde ovalamanız traverten mermer döşeme veya kaplamalarınızı daha uzun ömürlü kullanabilmek için doğru bir tercih olacaktır. Doğal taşlar kendi öz yapılarını korudukları için çok fazla kir veya tozlanma yapmaz. Bu yüzden de traverten, oldukça pratiktir.

Traverten Mermer Özellikleri

Traverten mermer, doğal bir taştan işlenip ortaya çıktığı için oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle de tercih edilen yapı malzemelerinde üst sıralarda yer alır.

Traverten mermer özellikleri arasında pürüzsüz bir yapıya sahip olmasına rağmen kaymaz bir yapıya sahip olması yer almaktadır. Bu yönü dolayısıyla da ıslak zeminlerde tercih edilen bir malzemedir.

Traverten mermer banyo tasarımlarında hem estetik açıdan daha görkemli bir görüş kattığı için hem de olası kayma durumlarına engel olduğu için tercih edilmektedir. Islak zeminler açısından bakıldığında traverten mermer havuz kenarı tasarımlarında da traverten mermer çeşitleri kaymaz bir yapıya sahip olduğundan dolayı tercih edilir.

Traverten mermer, doğal bir taş olan traverten taştan meydana işlendiği için oldukça sağlam yapısıyla ön plana çıkar. Bu yüzden de rengi, dokusu yıllar geçse de kimyasal ürünlerle temasa geçilmediği sürece ilk halini korumaya devam eder.

Bir diğer önemli özelliği ise su geçirmez bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yüzden mutfakta, banyoda ve daha birçok mekanda traverten mermer döşeme tercihini de aklınızda bulundurabilirsiniz.

Traverten mermer patlatma taş modellerinin özellikleri arasında da hem estetik bir görünüm sağlaması hem de duvarlara döşeme yapıldığında nemi ve rutubeti engellemesi yönü bulunur.

Traverten Mermer Renkleri

Traverten mermer renkleri, standart bir renk skalası özelliği taşımamaktadır. Ülkemizde ham maddesinin rezervleri oldukça zengin olduğundan dolayı birçok traverten mermer rengi ve modeli bulunmaktadır. Traverten mermer renkleri kullanım yerine ve amaca göre değişkenlik gösterir.

Renk olarak ülkemizde fildişi, gri, açık ve koyu tonlamalar ve mermer traverten bej renkleri hakimdir. Dünya açısından bakıldığına ise daha fazla göze çarpan renkler olan kırmızı, sarı ve Noche renklere sahip olan mermerler kullanılır. Bu göze çarpan renkler genelde binaların traverten mermer kaplama işlemlerinde ya da traverten mermer duvar işlemlerinde kullanılır. Talebinize göre ve mermerin ham maddesinin çıkarılma şartlarına göre her ortama uyum sağlayacak mermer renkleri bulunmaktadır.

Traverten Mermer Fiyatları

Traverten mermer fiyatları, metrekare üzerinden değerlendirilir. Bu yüzden her firmanın fiyat çeşitliliği farklı olacaktır. Kullanmak istediğiniz alanı belirleyip firmalarla iletişim kurmanız hem sizin için hem de firmalar için daha sağlıklı olur. Piyasaya bakıldığında traverten mermer fiyatı ortalama bir fiyat aralığındadır. Bu fiyat da mermerin kullanılacağı ortama, alanın genişliğine göre değişkenlik gösterir.

Fiyat hususunu belirleyen faktörler;

Renk

Model

Boyut

Kesim ve kırım şekli

Doku ve desenler

Ham maddesi gibi faktörlere bağlı kalınarak, fiyatlar hesaplanmaktadır. Bu yüzden fiyat belirlemesinde önemli olan müşterinin talebidir. Bu taleplere göre belli bir fiyat aralık listesi oluşturulur. Amaç hem uygun hem de kaliteli bir çalışma ortaya koymaktır.