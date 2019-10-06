Son Dakika Haberleri: Traverten taşı yüklü tır yoldan çıktı: 1 yaralı
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Traverten taşı yüklü tır yoldan çıktı: 1 yaralı

12 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde traverten taşı yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Traverten taşı yüklü tır yoldan çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde traverten taşı yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli- Ayrancı Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilal K. (54) idaresindeki 31 EM 304 plakalı traverten taşı yüklü tır, sürücünün iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole inen tırın makas atması sonucu dorsede bulunan büyük ölçekli traverten taşları yola savruldu. Kazada şarampolde durabilen tırın sürücüsü Bilal K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ereğli-Ayrancı karayolunda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri karayolunda önlem alırken kaza yerine çağrılan vinç yardımıyla traverten taşlar yoldan kaldırıldı. Karayolun temizlenmesiyle trafik normale döndü. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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