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Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün - Son Dakika

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

18.08.2021 10:43
Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün, System.String[]

Uçak tam havalanmaya hazırlanırken lastiklerinden biri patladı.

Uçak tam havalanmaya hazırlanırken lastiklerinden biri patladı. Pilot kontrolü kaybetti ve özel jet, yakındaki otoyolu da aşıp yol kenarındaki sete çarptı. Pilot, yardımcı pilot, asistanı ve koruması alev alan uçaktan kurtulamayıp hayatlarını kaybetti. O ve yakın arkadaşı ise ölümün kıyısından son anda döndü. O günden sonra da bu yıla kadar asla uçağa adım atmadı. Ta ki sevgilisi onu ikna edene kadar. Sonuçta 13 yıllık korkusunu yenmesini sağlayan sevgilisine de böyle teşekkür etti.

<a class='keyword-sd' href='/travis/' title='Travis'>Travis</a> Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan <a class='keyword-sd' href='/kourtney-kardashian/' title='Kourtney Kardashian'>Kourtney Kardashian</a>'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

13 YIL SONRA İLK KEZ UÇAĞA BİNDİ

Bütün bunlar, son dönemde Kourtney Kardashian ile yaşadığı aşkla gündemde olan müzisyen Travis Barker'ın başından geçti. Blink 182 grubunun bateristi olan 45 yaşındaki Barker, bir süredir Kardashian ailesinin en sakin üyesi olan Kourtney Kardashian ile aşk yaşıyor. İki sevgili son olarak da Meksika'da Cabo San Lucas'a tatile gitti. O lüks tatil köyüne uzanan yolculuğun ise Barker için ayrı bir önemi vardı.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

BÖYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Travis Barker, 19 Eylül 2008'de yaşadığı ve ölümün kıyısından döndüğü uçak kazasından tam 13 yıl sonra ilk kez uçağa ve yine o korkunç anları yaşadığı gibi özel bir jete bindi. Uçak korkusunu yenmesine aracı olan sevgilisi Kourtney Kardashian'a da bir sosyal medya paylaşımı üzerinden teşekkür etti. Barker, jetin önünde Kardashian ile öpüşürken çekilen bir fotoğrafı "Seninle her şey mümkün" mesajı eşliğinde paylaştı.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bir süredir Kourtney Kardashian ile mutlu bir ilişki yaşayan Travis Barker, 13 Eylül 2008'de Güney Carolina'dan Los Angeles'a özel bir jetle dönmeye hazırlanırken korkunç bir kaza yaşandı. Uçakta Barker'a, arkadaşı DJ Adam Goldstein, koruması Charles Still ve asistani Chris Baker eşlik ediyordu. Uçak havalanmaya hazırlanırken lastiklerinden biri patladı. Önce pistten çıkıp otoyola girdi, oradan da yol kenarındaki bir sete çarptı. Uçak alev aldı.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

PİLOT VE YARDIMCISI DA HAYATLARINI KAYBETTİ

Pilot Sarah Lemmon ve yardımcı pilot James Bland, alev alan uçakta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetti. Koruma Still ile asistanı Baker da kazada hayatını yitirenler arasındaydı. Travis Barker ile DJ Goldstein, alev alan uçaktan son anda canlarını kurtardı. Kazada vücudu ciddi şekilde yanan Barker, iyeleşebilmek için 26 kez operasyon geçirdi.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

26 OPERASYON GEÇİRDİ

Barker da o günden bu yana, yani tam 13 yıldır uçağa binmedi. Fakat onun bu en büyük korkusunu yenmesine Kourtney Kardashian aracı oldu. Çift, Meksika'ya Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın sahip olduğu özel jetle uçtu. 72 milyon doları aşkın bir değeri olduğu belirtilen uçağı sadece Kylie Jenner kullanmıyor. Ablalarının da o jetle seyahat etmesine izin veriyor genç milyarder.  Travis Barker ve Kourtney Kardashian'a yakın bir kaynak, ünlü müzisyenin yolculuk öncesi çok gergin olduğunu belirtti. Barker'a en büyük destek ise sevgilisi Kardashian'dan geldi anlatılanlara göre.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Barker ile 41 yaşındaki Kardashian'ın ilişkileri başlamadan önce arkadaş oldukları sonra aralarında bir aşk doğduğu biliniyor. Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün
DISICK İLE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Çifte yakın bir kaynağın People dergisine anlattığına göre Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Kardashian, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk annesi.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası. Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın yeni bir aşk yaşamalarına rağmen önceliği çocuklarına verdiği belirtildi.

Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Travis Barker, en büyük korkusunu yenmesi için destek olan Kourtney Kardashian'a böyle teşekkür etti: Seninle her şey mümkün - Son Dakika Magazin


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