Travma sürecinde çocuklara nasıl yaklaşılmalı? - Son Dakika

Travma sürecinde çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

11.11.2020 10:15
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İzmir'de yaşanan deprem gibi travmatik olaylar sonrasında çocukların psikolojisinin derinden etkilendiğini söyleyen Psikolog Sevgi Umuç, "Ruhsal ve bedensel birçok olumsuz etkisi oluyor.

İzmir'de yaşanan deprem gibi travmatik olaylar sonrasında çocukların psikolojisinin derinden etkilendiğini söyleyen Psikolog Sevgi Umuç, "Ruhsal ve bedensel birçok olumsuz etkisi oluyor. Ailelere büyük görevler düşüyor. Çocukların davranışlarında birtakım değişiklerin olması, aşırı korkulu ve kaygılı olmak, uyku düzeni ve yemek yemesinde bozulmalar, aileden ayrılmaya karşı hassasiyet göstermesidir normaldir. Bu süreci doğal karşılayın ve onlara zaman tanıyın" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden psikolog Sevgi Umuç, depremin çocuklar üzerinde birçok ruhsal ve bedensel olumsuz etkileri olabildiğini söyleyerek, ailelere önerilerde bulundu. Umuç, "Depremin yıkıcı etkilerini sağlıklı bir şekilde atlatmaları onlara nasıl yaklaşacağımızla oldukça ilişkilidir. Çocuğunuzda depremden sonra birtakım değişiklerin olması, aşırı korkulu ve kaygılı olmak, uyku ve yemeğinde bozulmalar, aileden ayrılmaya karşı hassasiyet gibi olağandışı duruma verilen olağan tepkilerdir. Bu süreci bir süre daha doğal karşılamalı, belirtilerin azalması için zaman vermeliyiz" diye konuştu.

"AİLENİN AŞIRI TEPKİLERİ VAR OLAN KAYGI VE KORKULARINI ARTIRABİLİR"

"Çocukların yetişkinlere oranla böyle olayları kavraması daha güç olabileceğinden depremi daha büyük korku ve endişeyle karşılayabilir" diyen Umuç, "Bu durumda ailesinin, yakın çevresinin depreme karşı verdiği tepkiler de onları etkileyebilmektedir. Ailenin aşırı tepkileri var olan kaygı ve korkularını artırabilir. Öncelikle depremin ne demek olduğu yani bir doğal afet olduğu onlara anlatılmalıdır.  Anlatılması rahatlık ve güven hissi oluşturur. Anlatılmayan durumlarda ise çocuk kafasında anlamlandırmaya çalışırken yanlış senaryolar üretip kaygı ve korkuları artabilir" ifadelerini kullandı.

DEPREM HAKKINDA AÇIK VE DÜRÜST KONUŞMAK GEREKİR

Deprem üzerine açık ve dürüst konuşulmasının önemine değinen İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden psikolog Sevgi Umuç, "Çocuğun soru sormasına izin verilmeli ve soruları anlayacağı şekilde cevaplandırılmalıdır. Sadece sorduğu kadarıyla anlatmak, merak etmediği ve aklına gelmeyen kısımlarla ilgili kafa karışıklığı yaratmamak adına önemlidir. Deprem hayatlarında değişiklik yaratacak sonuçlar doğurmuşsa açık açık söylenmelidir. Çocuk onu ve ailesini bekleyecek yeni düzeni hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuğa yaşadığı sürecin geçici bir şey olduğunu, bu durumu birlikte aşacaklarını anlatılmalıdır. Çocuğun yaşadıklarını dikkatlice dinlemeli, kendilerinin yalnız olmadığı ve anlaşıldığını hissetmeli. Bu süreçte aile olarak sevginizi çocuklara göstermek ve sarılmak onların dayanıklılığını artırır. Ancak çocuğunuzun yanında olurken çok yoğun bir ilgi ve abartılı duygulardan da kaçınmak gerekir. Bu durum çocuklar için abartılı endişelenecek bir şey var izlenimi yaratıp kaygılarını artırabilir. Çocuklar duygularını oyun oynayarak, resim çizerek, canlandırarak daha rahat ifade eder. Onlara bu imkan sağlanarak rahatlamalarına destek olunmalıdır'" dedi.


Travma sürecinde çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Deprem, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Travma sürecinde çocuklara nasıl yaklaşılmalı? - Son Dakika


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