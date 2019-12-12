"Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü' eğitimi - Son Dakika

"Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi

7 saat önce

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi verildi.

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi verildi.


Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" Eğitimi, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün çalışma bölgesinde görev yapan 26 psikolojik danışmana eş zamanlı iki grupta Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonlarında 28 saatte verildi.


4 gün süren eğitim boyunca eğitim uzmanları Senel Karaman, Seren Beleci ve Tuğçe Yılmaz, olumsuz çocukluk deneyimlerinin okul ortamına yansıması, rehberlik servislerinin travmaya duyarlı olması, bağlanma stillerinin öğrenme surecine etkisi, ikincil travma ve şefkat yorgunluğu konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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