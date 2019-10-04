Son Dakika Haberleri: TRC 3'te en çok araç Mardin'de
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TRC 3'te en çok araç Mardin'de

59 dakika önce

TRC 3 Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısında, ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 656 araç ile Mardin ilk sırada yer aldı.

TRC 3'te en çok araç Mardin'de, System.String[]

TRC 3 Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısında, ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 656 araç ile Mardin ilk sırada yer aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılının ağustos ayına ilişkin TRC 3 Bölgesi'nin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ın içinde yer aldığı TRC3 Bölgesi'nde 76 bin 656 araç ile Mardin ilk sırada yer alırken, Batman 45 bin 196 araç ile ikinci, Şırnak 29 bin 798 araç ile üçüncü ve Siirt 20 bin 789 araç ile son sırada yer alıyor. - MARDİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Mardin, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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