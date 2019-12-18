TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi - Son Dakika

TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi

7 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) personeli 2019 yılında Teknik Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 22 bin saat kurum içi eğitim görerek, görev sahalarında hizmet kalitelerini artırdılar.

TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) personeli 2019 yılında Teknik Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 22 bin saat kurum içi eğitim görerek, görev sahalarında hizmet kalitelerini artırdılar.


Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları ve hizmet verdiği sahada daha güvenli hizmet vermek için, kurum içi eğitimlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyor.


Teknik Eğitim Merkezi'nde İş Başı Eğitim Programları dahilinde toplam 43 kişiye 5 bin 632 saat eğitim verilirken, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında da 833 kişiye toplam 16 bin 316 saat eğitim verilmiş oldu. Böylece TREDAŞ'ın Teknik Eğitim Merkezi'nde 2019 yılı genelinde 21 bin 948 saatlik eğitim süresince ders verildi.


Teknik Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlamış TREDAŞ çalışanları TEDAŞ Tuzla Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi'nde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisi eğitimlerine katıldı.


Diğer yandan Lüleburgaz Teknik Eğitim Merkezi'nde 22 kişiden oluşan TREDAŞ Arıza Onarım Bakım personeli ise TEDAŞ Tuzla Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi eğitmenlerince "Dağıtım Güç Trafoları" eğitimini tamamladılar.


Personel eğitimlerini iş anlayışının odağına koyan TREDAŞ, bulundurduğu donanım ve fiziki şartlarıyla Türkiye'nin sayılı Teknik Eğitim Merkezlerinden biri olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Teknik Eğitim Merkezinde 2020 yılında da eğitimlere devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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