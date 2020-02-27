TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi - Son Dakika
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TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi

6 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, Genel Müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde "Deprem Eğitimi" verildi.

TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, Genel Müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde "Deprem Eğitimi" verildi.


TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde, çalışanlarına yönelik verilen eğitimi, Dr. Yalçın Karagözler verdi. Depremin oluşumu ( Levhalar ve Kuzey Anadolu Fay Hattı), deprem master ( Planı öncesi, sırası ve sonrası), deprem çantası, kaçış yolları güvenliği, eşyaları sabitleme gibi konularda çalışanlara bilgi aktardı. Sınıfta basit bir uygulamanın da yapıldığı eğitime toplam 524 kişi katılırken, eğitimler gruplar halinde birer saat sürdü.


Dr. Karagözler, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatılarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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