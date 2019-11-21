Son Dakika Haberleri: TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi
Son Dakika Güncel TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi - Son Dakika

TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi

6 saat önce

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi, System.String[]

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, bir yandan da şirket içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.


Çalışanlardan gelen talep üzerine "sözleşme yönetimi, sözleşme kavramı, sözleşme yapmaya hazırlık ve sözleşmenin kurulması" gibi konuların işlendiği eğitime TREDAŞ'ın genel müdürlük çalışanlarından oluşan 30 kişilik bir grup katıldı. Tekirdağ'da gerçekleşen ve iki gün süren eğitimlerde katılımcılar, sözleşme yönetimi eğitimi sonrası hazırlamış oldukları sözleşmelerde meydana gelebilecek anlaşmazlıkları minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
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