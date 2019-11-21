TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, bir yandan da şirket içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.



Çalışanlardan gelen talep üzerine "sözleşme yönetimi, sözleşme kavramı, sözleşme yapmaya hazırlık ve sözleşmenin kurulması" gibi konuların işlendiği eğitime TREDAŞ'ın genel müdürlük çalışanlarından oluşan 30 kişilik bir grup katıldı. Tekirdağ'da gerçekleşen ve iki gün süren eğitimlerde katılımcılar, sözleşme yönetimi eğitimi sonrası hazırlamış oldukları sözleşmelerde meydana gelebilecek anlaşmazlıkları minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. - TEKİRDAĞ